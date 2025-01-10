2025 में इन सुपरहिट मूवीज के सीक्वल होंगे रिलीज, पूरे साल होगा एंटरटेनमेंट

Shashikant Mishra | Jan 10, 2025

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

अक्षय कुमार की फिल्म 'हाउसफुल 5' 6 जून को रिलीज होगी.

टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' 5 सितंबर को रिलीज होगी.

ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर' 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे' 14 नवंबर को आएगी.

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा 2' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को आएगी.

