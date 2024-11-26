Animal और Pathaan को पीछे छोड़ 500 करोड़ रुपए कमाने वाली इस फिल्म ने हासिल की OTT पर नंबर 1 पोजीशन
| Nov 26, 2024
साउथ की फिल्में आए दिन बॅाक्स ऑफिस पर कमाल कर रही हैं. हर मूवी 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है.
वहीं साउथ की एक ऐसी फिल्म है जो बॉलीवुड की 'एनिमल' और 'पठान' को पीछे छोड़कर ओटीटी पर नंबर वन की पोजीशन हासिल कर चुकी है.
हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की फिल्म 'देवरा' की, ये मूवी बॅाक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है.
फिल्म 'देवरा' से जाह्नवी कपूर ने तेलुगु फिल्मों में डेब्यू किया है.
जूनियर NTR और जाह्नवी कपूर के अलावा इस फिल्म में सैफ अली खान और प्रकाश राज ने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है.
हालाकि इस फिल्म को शुरुआती दिनों में ऑडियंस से कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था.
मगर फिर भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाकर 500 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है.
'देवरा' को 300 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था. ये फिल्म रिलीज होते ही वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी.
इस फिल्म ने एनिमल और पठान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था.
थिएटर रिलीज के बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर लगातार ट्रेंड में बनी हुई है.
