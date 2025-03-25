सोनी लिव पर देखें सस्पेंस से लबरेज ये शानदार फिल्में, कहानी समझने में जल जाएगी दिमाग की बत्ती
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 25, 2025
'थलावन' फिल्म मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर से भरपूर है. इसकी स्टोरी भी काफी मजेदार है.
'कैथी' अगर आप एक्शन मूवी देखने के शौकीन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए बेस्ट है.
'वजीर' फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तारीफ करनी होगी. यह काफी दमदार मूवी है.
'फैंटम' फिल्म में सैफ अली खान और कैटरीना की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगी.
'गार्गी' सई पल्लवी की इस मूवी में आपको कई सीन बहुत पसंद आएंगे.
'कोबरा' फिल्म भी काफी जबरदस्त और धांसू कहानी से भरी हुई है.
'गोडसे' एक्शन थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में कई ऐसे जबरदस्त सीन हैं, जो इस फिल्म को दर्शकों के लिए बेस्ट बनाते हैं.
