'कल्कि 2898 एडी' ने 'केजीएफ 2' का तोड़ा ये रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Aug 10, 2024
साउथ स्टार प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' लगातार अच्छी कमाई कर रही है।
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को बॉक्स ऑफिस पर करीब डेढ़ महीना हो गया है।
प्रभास की इस फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में बंपर कलेक्शन किया है।
'कल्कि 2898 एडी' अब तक साल 2024 की सबसे ज्यादा करने वाली फिल्म है।
अब फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने यश की फिल्म 'केजीएफ 2' को एक मामले में पीछे छोड़ दिया है।
फिल्म 'केजीएफ 2' ने रिलीज के 44वें दिन 21 लाख रुपये की कमाई की थी।
'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कल्कि 2898 एडी' ने 44वें दिन 65 लाख रुपये कमाए हैं।
इस तरह से 44वें दिन 'केजीएफ 2' पर 'कल्कि 2898 एडी' भारी पड़ी है।
प्रभास की फिल्म ने भारत में 642.21 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 1036.95 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
