भारत की 10 सबसे महंगी फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' 600 करोड़ के बजट में बनी है।

रजनीकांत की फिल्म '2.0' बनाने में 570 करोड़ रुपये लग गए थे।

फिल्म 'आदिपुरुष' 500 करोड़ रुपये में तैयार हुई है।

फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन: भाग 1' मोटी बजट में बनी है।

380 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'गोट' इस लिस्ट में शुमार है।

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' 550 करोड़ के बजट में बनी है।

रणबीर कपूर की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 410 करोड़ रुपये में तैयार हुई है।

संजय दत्त की फिल्म 'द गुड महाराजा' को बनाने में भी अच्छे खासे पैसे लगे थे।

प्रभास की फिल्म 'साहो' बनने में 350 करोड़ रुपये लगे थे।

350 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'राधेश्याम' भी इस लिस्ट में शमिल है।

