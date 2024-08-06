'कल्कि 2898 एडी' के सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं ये रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Aug 06, 2024
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को रिलीज हुए 41 दिन हो चुके हैं।
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' बॉक्स ऑफिस पर अभी भी बंपर कमाई कर रही है।
हालांकि, 'कल्कि 2898 एडी' के सामने इन दो फिल्मों के रिकॉर्ड पहाड़ की तरह खड़े हैं।
फिल्म 'दंगल' ने वर्ल्डवाइड 2023 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है।
फिल्म 'बाहुबली 2' भारत में 1030 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए है।
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ रुपये से कमाई कर ली है।
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने अभी तक 640 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं।
इस तरह से 'कल्कि 2898 एडी' के लिए 'दंगल' और 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ना संभव नहीं है।
