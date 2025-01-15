Youtube पर आसानी से देख सकते हैं बैन की गईं ये मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 15, 2025
फिल्म 'बैंडिट क्वीन' बैन होने के कारण सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'लोएव' को भी बैन होने के बाद यूट्यूब पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वॉटर' ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई लेकिन भारत में बैन कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'अनफ्रीडम' को बैन कर दिया था. इस यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कामसूत्र 3डी' बैन कर दिया गया था. इस फिल्म में काफी बोल्ड सीन दिखाए गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'फायर' काफी विवादों में रही और बैन कर दी गई थी. इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पांच' को बैन किया गया था लेकिन इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' बैन हो चुकी है. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेसिस' को लेकर काफी विवाद हुआ. इसे यूट्यूब पर देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हार्ट अटैक के चलते भोजपुरी स्टार सुदीप पांडे का हुआ निधन, इंडस्ट्री में दौड़ी शोक की लहर
अगली वेब स्टोरी देखें.