South Horror Movies: इन फिल्मों को देख डर से बंध जाएगी घिग्घी!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 26, 2024
फिल्म 'कंचना' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गेम ओवर' नेटफ्लिक्स पर काफी स्ट्रीम की गई.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'भागमती' जी5 पर काफी पसंद की गई.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'तुम्बाड़' प्राइम वीडियो पर काफी पॉपुलर हुई.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'पिसासु' ने हॉटस्टार पर काफी एंटरटेन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'काशमोरा' को जी5 पर लोगों ने एंजॉय किया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'माया' को प्राइम वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'यू-टर्न' को प्राइम वीडियो पर लोगों ने पसंद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द हाउस नेक्स्ट डोर' जियो सिनेमा पर काफी चर्चा में रही.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म अथिरन 'हॉटस्टार' पर आते ही छा गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Allu Arjun की Pushpa 2 की एडवांस बुकिंग इस दिन से होगी शुरू
अगली वेब स्टोरी देखें.