2024 में बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गईं साउथ की ये बड़ी फिल्में
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 14, 2024
250 करोड़ रुपये के बजट से बनी फिल्म 'इंडियन 2' ने 81.32 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'देवरा' का बजट 300 करोड़ था लेकिन इसकी कमाई 292.03 करोड़ रुपये थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेट्टयैन' ने 146.81 करोड़ रुपये कमाए थे. इसका बजट 160 करोड़ रुपये था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कंगुवा' को 350 करोड़ रुपये में बनाया गया था. इसने 70.02 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
35 करोड़ रुपये से बनी फिल्म 'ईगल' ने 24.57 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'थंगलान' का 135 करोड़ रुपये का बजट था. इसने 45 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मलाइकोट्टई वालिबन' को 65 करोड़ रुपये में बनाया गया था. इसने 13.97 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Kartik Aryan ने इस फिल्म में रोल पाने के लिए बोला था डायरेक्टर से झूठ, चुकानी पड़ी थी बड़ी कीमत
अगली वेब स्टोरी देखें.