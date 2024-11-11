सुपरस्टार सुर्या की फिल्म 'कंगुवा' के बारे में जानें ये 9 खास बातें
Nov 11, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको फिल्म 'कंगुवा' के बारे में 9 खास बातें बताने वाले हैं.
सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' में आपको जबरदस्त VFX भी देखने को मिलेगा.
फिल्म 'कंगुवा' में सूर्या डबल रोल में नजर आएंगे.
फिल्म 'कंगुवा' में सुर्या के साथ एक्टर आदर्श शाह भी दिखेंगे.
फिल्म 'कंगुवा' में इस बार सूर्या टाइम ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे.
फिल्म में सूर्या अपनी जमीन और प्राइड के लिए लड़ाई करेंगे.
इसमें बॉबी देओल फिर से एक विलेन की भूमिका में दिखाई देंगे.
इस फिल्म में आपको एक जबरदस्त विजुअल ट्रीट देखने को मिलेगी.
फिल्म 'कंगुवा' में सूर्या और बॉबी देओल एक दुसरे से जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखेंगे.
वहीं फिल्म में दिशा पाटनी का किरदार अब तक मेकर्स ने शो नहीं किया है.
