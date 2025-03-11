80s की इन बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के आगे फेल हैं साउथ की फिल्में, इन ओटीटी पर देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
‘तेजाब’ यह अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की एक एक्शन-रोमांस फिल्म है. इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी.
‘कुली’ 1983 में रिलीज हुई थी. अमिताभ बच्चन की इस एक्शन फिल्म की कहानी एक मजदूर की कहानी पर आधारित है.
‘मर्द’ अमिताभ बच्चन की एक्शन फिल्म है, जो एक आम आदमी की कहानी पर आधारित है.
‘गुलामी’ इसमें धर्मेंद्र और रीना रॉय ने लीड रोल किया है. इसमें भी भरपूर एक्शन है.
‘कर्मा’ फिल्म में दिलीप कुमार, नूतन, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, और अनिल कपूर एक साथ नजर आते हैं.
‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन की शानदार एक्शन फिल्म है, जो एक पुलिस अधिकारी की कहानी पर आधारित है.
‘कानून अपना अपना’ में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने लीड रोल निभाया है.
