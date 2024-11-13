'कांतारा चैप्टर 1' के सेट से जुड़ी ये 9 खास बातें नहीं जानते होंगे आप

'कांतारा चैप्टर 1' के सेट से जुड़ी ये 9 खास बातें नहीं जानते होंगे आप
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 13, 2024
'कंतारा' फिल्म के सीक्वल में आप कदंब काल को एक्सप्लोर करेगी.
फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का सेट कर्नाटक के कदंब कालखंड में है.
कदंब काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है.
फिल्म के सेट का लोकेशन आकर्षक समृद्धि और ऐतिहासिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है.
फिल्म की कहानी को असली एहसास देने के लिए मेकर्स ने एक नया स्टूडियो बना डाला है.
पहले मेकर्स ने 80 फीट ऊंचाई का एक बड़ा सेट खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं ढूंढ पाए.
'कांतारा चैप्टर 1' का पूरा सेट कई एकड़ में फैला हुआ है.
'कंताराः चैप्टर 1' में भारत के उस समय को दिखाएगा जब सब कुछ भव्य था.
फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में कुछ नया और शानदार अनुभव होगा.
