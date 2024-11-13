'कांतारा चैप्टर 1' के सेट से जुड़ी ये 9 खास बातें नहीं जानते होंगे आप

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

'कंतारा' फिल्म के सीक्वल में आप कदंब काल को एक्सप्लोर करेगी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का सेट कर्नाटक के कदंब कालखंड में है.

Source: Bollywoodlife.com

कदंब काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म के सेट का लोकेशन आकर्षक समृद्धि और ऐतिहासिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म की कहानी को असली एहसास देने के लिए मेकर्स ने एक नया स्टूडियो बना डाला है.

Source: Bollywoodlife.com

पहले मेकर्स ने 80 फीट ऊंचाई का एक बड़ा सेट खोजने की कोशिश की थी, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं ढूंढ पाए.

Source: Bollywoodlife.com

'कांतारा चैप्टर 1' का पूरा सेट कई एकड़ में फैला हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

'कंताराः चैप्टर 1' में भारत के उस समय को दिखाएगा जब सब कुछ भव्य था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' में कुछ नया और शानदार अनुभव होगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा के हैं महंगे शौक, कपड़े और लाखों के ब्रेसलेट ने खींचा सबका ध्यान

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.