करीना कपूर की इन 9 फिल्मों को देख मूड हो जाएगा फ्रेश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 21, 2024

'जब वी मेट' फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।

'बजरंगी भाईजान' करीना कपूर के हिट फिल्मों में से एक है।

फिल्म 'गुड न्यूज' में करीना कपूर ने जबरदस्त एक्टिंग किया था।

'छुप छुप के' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

'ओमकारा' फिल्म भी काफी इंट्रेस्टिंग था।

नेटफ्लिक्स पर 'तलाश' फिल्म भी देखी जा सकती है।

फिल्म 'हिरोइन' में करीना कपूर ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था।

करीना कपूर का फिल्म 'क्रू' देखकर दिल खुश हो जाएगा।

इस लिस्ट में फिल्म 'एजेंट विनोद' का नाम भी शामिल है।

