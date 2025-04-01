इस महीने अप्रैल में रिलीज होंगी ये नई-नई 9 फिल्में

वहीं 11 अप्रैल को Phule नाम की फिल्म रिलीज हो रही है. यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा पहले और उनकी पत्नी सावित्री पहले के जीवन पर आधारित है. Source: Bollywoodlife.com