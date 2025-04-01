इस महीने अप्रैल में रिलीज होंगी ये नई-नई 9 फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Apr 01, 2025
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म Kesari Chapter 2 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है.
वामिका गब्बी और राजकुमार राव स्टारर फिल्म Bhool Chuk Maaf भी इसी महीने 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है.
सनी देओल की एक्शन से भरपूर फिल्म Jaat 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है.
रोमांस, कॉमेडी और हॉरर का ट्विस्ट लिए फिल्म The Raja Saab भी 10 अप्रैल को रिलीज होगी.
वहीं 11 अप्रैल को Phule नाम की फिल्म रिलीज हो रही है. यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा पहले और उनकी पत्नी सावित्री पहले के जीवन पर आधारित है.
संजय दत्त की हॉरर कॉमेडी The Bhootni 18 अप्रैल को रिलीज होगी.
एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म Ground Zero 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म में इमरान हाशमी हैं.
11 अप्रैल से Chorrii 2 प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी.
सैफ अली खान स्टारर Jewel Thief 25 अप्रैल से Netflix पर आएगी.
