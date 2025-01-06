Game Changer की परफॉर्मेंस पर टिका है Kiara Advani का पूरा करियर? इन फिल्मों में आएंगी नजर
Jan 06, 2025
कियारा आडवाणी की फिल्म 'गेम चेंजर' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है.
इस फिल्म से कियारा आडवाणी साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं.
फिल्म 'गेम चेंजर' में कियारा आडवाणी के साथ एक्टर राम चरण नजर आएंगे.
फिल्म 'गेम चेंजर' में कियारा आडवाणी की परफॉर्मेंस का असर उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है.
दरअसल कियारा आडवाणी ने इस साल कई बड़े प्रोजेक्ट्स साइन किए हैं.
फरहान अख्तर की एक्शन फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी नजर आएंगी.
फिल्म 'डॉन 3' में कियारा आडवाणी एक्टर रणवीर सिंह के साथ दिखाई देंगी.
फिल्म 'गेम चेंजर' के बाद कियारा आडवाणी साउथ के नए प्रोजेक्ट 'टॉक्सिक' में नजर आ सकती हैं.
फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा आडवाणी के साथ हुमा कुरैशी और श्रुति हसन भी दिख सकती हैं.
फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
कियारा आडवाणी फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' के दूसरे पार्ट में नजर आ सकती हैं.
