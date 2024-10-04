सलमान खान की ये 8 अपकमिंग फिल्में तोड़ देंगी कई रिकॉर्ड

सलमान खान की ये 8 अपकमिंग फिल्में तोड़ देंगी कई रिकॉर्ड
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 04, 2024
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' साल 2025 की ईद पर रिलीज होगी.
फिल्म 'किक' के सीक्वल 'किक 2' की शूटिंग 2025 में शुरू होने जा रही है.
सलमान खान की अपकमिंग फ्रेंचाइजी फिल्म 'दबंग 4' का इंतजार किया जा रहा है.
फिल्म 'बजरंगी भाईजान 2' का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
'प्रेम की शादी' फिल्म का नाम भी सलमान के अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में शुमार है.
फिल्म 'द बुल' में सलमान को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
सलमान खान की फिल्म 'शेर खान' जल्द ही थिएटर में धमाल मचाने वाला है.
फिल्म 'टाइगर वर्सेज पठान' में सलमान खान एक बार शाहरुख खान के साथ नजर आने वाले हैं.
