कन्नड़ की इन फिल्मों में खूब दिखा रोमांस
Ankita Kumari
| Sep 02, 2024
'लव मॉक्टेल' फिल्म में काफी रोमांटिक सीन हैं।
2024 की फिल्म 'लव ली' एक कन्नड़ रोमांटिक फिल्म है।
कन्नड़ फिल्म 'युवा' में आपको भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा।
कन्नड़ फिल्म 'किश' की गिनती रोमांटिक फिल्मों में होती है।
रोमांटिक फिल्म 'स्वाति मुत्थिना मेल हानिये' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
'सप्त सागरदाचे एलो' काफी रोमांटिक फिल्म है।
इस लिस्ट में 2020 की फिल्म 'दिया' का नाम भी शुमार है।
अमेजन प्राइम पर आप रोमांटिक फिल्म 'निन्ना सनिहाके' को एन्जॉय कर सकते हैं।
कन्नड़ की रोमांटिक फिल्म 'फॉर रेगन' भी इस लिस्ट में शामिल है।
