साइंस फिक्शन पर बनीं ये बॉलीवुड फिल्में हैं बेहद रोमांचक, एक सेकेंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर
Shreya Pandey
| Mar 12, 2025
‘कोई मिल गया’ फिल्म में एक एलियन और इंसान की कहानी दिखाई गई है. इसमें ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा ने लीड रोल प्ले किया है.
‘कृष’ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी. जिसमें ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा नजर आए थे.
‘रोबोट’ फिल्म भी बहुत शानदार फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत ज्यादा शानदार है.
‘मिस्टर एक्स’ की कहानी भी बहुत शानदार है. इसमें इमरान हाशमी ने मुख्य भूमिका निभाया है.
‘मिशन मंगल’ फिल्म में मंगल ग्रह पर भारत का यान भेजने की कहानी है. यह भी बहुत शानदार फिल्म है.
‘रा वन’ साल 2011 में आई थी. शाहरुख खान की यह फिल्म भी साइंस फिक्शन को दर्शाती है.
‘मिस्टर इंडिया’ में अनिल कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी. इसका क्लाइमैक्स भी खतरनाक है.
