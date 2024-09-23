लापता लेडीज के 9 बेहतरीन डायलॉग्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

'अगर तुम ना होती तो हमको हम नहीं मिलते।'

Source: Bollywoodlife.com

'बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है। बुड़बक होने पर गर्व करना, ये शर्म की बात है।'

Source: Bollywoodlife.com

'तो क्या अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा? दिक्कत तो यही है कि हमको अब वो भी याद नहीं कि हमको क्या पसंद है।'

Source: Bollywoodlife.com

'खुद का साथ अकेली खुशी से रहना बहुत मुश्किल है, फूल। हां, एक बार सीख लीजिए, कोई तुमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।'

Source: Bollywoodlife.com

'घर की औरतें सास, ननद, देवरानी, ​​​​जेठानी सभी बन जाती हैं। सहेली नहीं बन पाती एक दूसरे की।'

Source: Bollywoodlife.com

'बिना घूंघट के फोटो नहीं खींचेंगे, बदनामी होगी।'

Source: Bollywoodlife.com

'हम बुड़बक नहीं हैं, हमको घर का सब काम आता है।'

Source: Bollywoodlife.com

'एक बार घूंघट ले लीजिए तो आगे नहीं नीचे देख कर चलना सीखो।'

Source: Bollywoodlife.com

'ई देश में लड़की लोगों के साथ हज़ारों सालों से फ्रॉड हो रहा है, उसका नाम है भले घर की बहू-बेटी।'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सोशल मीडिया के इन 5 स्टार्स ने ग्लैमर वर्ल्ड में बनाई जगह

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.