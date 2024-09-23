लापता लेडीज के 9 बेहतरीन डायलॉग्स
'अगर तुम ना होती तो हमको हम नहीं मिलते।'
'बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है। बुड़बक होने पर गर्व करना, ये शर्म की बात है।'
'तो क्या अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा? दिक्कत तो यही है कि हमको अब वो भी याद नहीं कि हमको क्या पसंद है।'
'खुद का साथ अकेली खुशी से रहना बहुत मुश्किल है, फूल। हां, एक बार सीख लीजिए, कोई तुमको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।'
'घर की औरतें सास, ननद, देवरानी, जेठानी सभी बन जाती हैं। सहेली नहीं बन पाती एक दूसरे की।'
'बिना घूंघट के फोटो नहीं खींचेंगे, बदनामी होगी।'
'हम बुड़बक नहीं हैं, हमको घर का सब काम आता है।'
'एक बार घूंघट ले लीजिए तो आगे नहीं नीचे देख कर चलना सीखो।'
'ई देश में लड़की लोगों के साथ हज़ारों सालों से फ्रॉड हो रहा है, उसका नाम है भले घर की बहू-बेटी।'
