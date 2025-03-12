लाइफ में एक बार जरूर देखें प्रीति जिंटा की ये फिल्में, मिलेगा सुकून
Mishra Rajivranjan
| Mar 12, 2025
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा जल्द ही एक्शन से भरपूर फिल्म Lahore 1947 में नजर आने वाली हैं.
प्रीति जिंटा और शाहरुख खान स्टारर फिल्म Veer-Zaara देखकर आपकी आंखें भर जाएंगी.
Kal Ho Naa Ho, प्रीति जिंटा की ये रोमांटिक फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.
प्रीति जिंटा की फिल्म Soldier आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.
एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म Krrish देखकर आपको मजा आ जाएगा.
Koi... Mil Gaya ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की कमाल की मूवी है.
Salaam Namaste, इस फिल्म प्रीति जिंटा के साथ सैफ अली खान हैं.
Kya Kehna, इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं.
