Hollywood छोड़ देखें ये 7 साउथ फिल्म, एक-एक की कहानी उड़ा देगी होश

इस फिल्म की कहानी आपके सोच से परे है. फिल्म में एक ऐसी लड़की है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.Source: Bollywoodlife.com
ये फिल्म बड़ी ही भयानक है. फिल्म में एक ऐसा क्रिमिनल होता है, जो 100 से ज्यादा पुलिस वालों को तलवार के काट डालता है.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में एक 5 स्टार हॉटेल के बगल में मौजूद ढाबे की लोकप्रियता दिखाई गई है. जहां हॉटेल से भी ज्यादा भीड़ होती है.Source: Bollywoodlife.com
बॉक्सिंग मैच पर आधारित इस फिल्म में हजारों लोग की जिंदगी दांव पर लगी है. फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला देगा.Source: Bollywoodlife.com
यह एक लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म में विलेन हीरो का जीजा होता है.Source: Bollywoodlife.com
Maanagaram एक्शन से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.Source: Bollywoodlife.com
एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को देखकर मजा आ जाएगा. फिल्म में एक डॉन है जिसे मारने की जिम्मेदारी उसके भाई के बेटे को दी गई है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!