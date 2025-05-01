Hollywood छोड़ देखें ये 7 साउथ फिल्म, एक-एक की कहानी उड़ा देगी होश

Mishra Rajivranjan | May 01, 2025

Awe

इस फिल्म की कहानी आपके सोच से परे है. फिल्म में एक ऐसी लड़की है जिसके दिमाग में 6 लोग रहते हैं.

Karnan

ये फिल्म बड़ी ही भयानक है. फिल्म में एक ऐसा क्रिमिनल होता है, जो 100 से ज्यादा पुलिस वालों को तलवार के काट डालता है.

Ustad Hotel

इस फिल्म में एक 5 स्टार हॉटेल के बगल में मौजूद ढाबे की लोकप्रियता दिखाई गई है. जहां हॉटेल से भी ज्यादा भीड़ होती है.

Sarpatta Parambarai

बॉक्सिंग मैच पर आधारित इस फिल्म में हजारों लोग की जिंदगी दांव पर लगी है. फिल्म का क्लाइमेक्स आपका दिमाग हिला देगा.

Kumbalangi Nights

यह एक लव स्टोरी फिल्म है. इस फिल्म में विलेन हीरो का जीजा होता है.

Maanagaram

Maanagaram एक्शन से भरपूर इस फिल्म में शहर के सबसे बड़े पॉवरफुल डॉन के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है.

Malik

एक्शन और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म को देखकर मजा आ जाएगा. फिल्म में एक डॉन है जिसे मारने की जिम्मेदारी उसके भाई के बेटे को दी गई है.

