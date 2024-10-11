माचो स्टार गोपीचंद लगाएंगे एक्शन का तड़का, थिएटर में 'विश्वम' की बुकिंग फुल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 11, 2024
साउथ के निर्देशक श्रीनु वैतला हिट फिल्में देने के लिए फेमस है. फिल्म 'विश्वम' से वो काफी समय बाद फिल्म निर्देशन में फिर से एंट्री कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ के माचो स्टार एक्टर गोपीचंद की फिल्म 'विश्वम' थिएटर में आज लग चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'विश्वम' के रिलीज होते ही सुपरस्टार गोपीचंद को पर्दे पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'विश्वम' में माचो स्टार गोपीचंद का धांसू एक्शन लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार गोपीचंद फिल्म 'विश्वम' में अपनी क्लासिक कॉमेडी सीन्स से ऑडियंस को खूब हंसा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कई यूजर ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है. एक यूजर ने लिखा 'विश्वम' एक फुल फैमिली पैक ड्रामा फिल्म है'.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में एक्ट्रेस काव्या प्रवीण थापर ने भी खूब चार-चांद लगाए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तेलुगु एक्ट्रेस काव्या प्रवीण इस से पहले फिल्म 'ईगल' में भी कमाल की एक्टिंग करती दिखी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सिनेमाघरों में गोपीचंद की 'विश्वम' के साथ फिल्म 'मार्टिन' थिएटर में क्लैश कर रही है. दोनों फिल्मों की ओपनिंग धमाकेदार हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कोरियन अंदाज में लिप्स को बनाए सॉफ्ट, ठंड में नहीं होगी दिक्कत
अगली वेब स्टोरी देखें.