धोनी से लेकर संजय दत्त तक, बायोपिक के लिए इन स्टार्स ने वसूली मोटी रकम
Ankita Kumari
| Oct 29, 2024
फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 45 करोड़ रुपये मिले थे.
संजय दत्त ने अपनी बायोपिक फिल्म 'संजू' के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे.
'सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स' फिल्म के लिए मेकर्स ने सचिन तेंदुलकर को 40 करोड़ रुपये दिए थे.
अपनी बायोपिक फिल्म 'दंगल' के लिए महावीर सिंह फोगाट ने 80 लाख रुपये वसूले थे.
वहीं, फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' के लिए मिल्खा सिंह ने केवल 1 रुपया मांगा था.
अपनी बायोपिक फिल्म 'छपाक' के लिए लक्ष्मी ने 13 लाख रुपये चार्ज किए थे.
क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी बायोपिक फिल्म 'अजहर' के लिए एक भी रुपया नहीं लिया था.
फिल्म 'मैरी कॉम' के लिए बॉक्सर को 25 लाख रुपये का चेक मिला था.
'पान सिंह तोमर' फिल्म के लिए पान सिंह तोमर के भतीजे ने 15 लाख रुपये वसूले थे.
