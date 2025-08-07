महेश बाबू की ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2025

Athadu

2005 में आई इस तेलुगु एक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Bharat Ane Nenu

2018 में आई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. 225 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी.

Source: Bollywoodlife.com

Pokiri

यह एक कमल की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें हीरो यानी महेश बाबू खुद को माफिया गैंग में शामिल करके उनका खात्मा करता है.

Source: Bollywoodlife.com

1: Nenokkadine

यह एक कमाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म की कहानी आपका माथा घुमा देगी. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Okkadu

यह एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म है. महेश बाबू की ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी.

Source: Bollywoodlife.com

Sarkaru Vaari Paata

यह एक कमाल की एक्शन कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में महेश ने बहुत ही लाजवाब किरदार निभाया है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हिना खान की बिना पल्लू वाली साड़ी में ग्लैमरस लुक वायरल, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'आपने तो शादी...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.