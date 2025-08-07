महेश बाबू की ताबड़तोड़ कमाई करने वाली फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड

Bharat Ane Nenu

2018 में आई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. 225 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी.