बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री की शानदार फिल्में, टाइम निकाल कर जरूर देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
‘मैंने प्यार किया’ यह भाग्यश्री की पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने सलमान खान के साथ अभिनय किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘त्यागी’ एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, इसमें भाग्यश्री ने राजेश खन्ना के साथ काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पायल’ एक रोमांटिक फिल्म थी. इसमें एक्ट्रेस की मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘घर आया मेरा परदेसी’ 1993 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सच्चे प्यार को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘थलाइवी’ फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कैद में है बुलबुल’ एक एक्शन और बदला लेने की कहानी है. इसमें एक्ट्रेस ने बुलबुल का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘हमको दीवाना कर गए’ इस फिल्म में भग्यश्रीत ने सपोर्टिंग रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
