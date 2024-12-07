20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए 200 करोड़, कई रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 07, 2024

इंडिया में हर फिल्म में एक हीरो, हीरोइन और विलेन जरूर होता है. इसके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है.

Source: Bollywoodlife.com

कई बार ऑडियंस सिर्फ एक अच्छे हीरो और हीरोइन की वजह से थिएटर तक फिल्म को देखने के लिए जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मगर इस बार साउथ में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक भी हीरोइन नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों को खूब पसंद आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

इस समय मलयालम फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में एक भी हीरोइन नहीं हैं और इसे महज 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने अब तक कुल 239 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम कमाई कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म की कहानी कुछ दोस्तों के चारों ओर घूमती रहती है जो छुट्टी मनाने के लिए कोडाइकनाल जाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म में की कहानी में दिखाया गया है कि वो अपने एक खोए हुए दोस्त को ढूंढते हुए एक रहस्य को खोज लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म की कहानी आगे और भी थ्रिल और नए ट्विस्ट से भरी हुई है इसलिए यह लोगों को काफी पसंद आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 6 फिल्मों ने चंद दिनों में कमाए थे 500 करोड़ रुपये, अब Pushpa 2 की बारी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.