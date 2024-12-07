20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए 200 करोड़, कई रिकॉर्ड तोड़ बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
Bollywood Staff
| Dec 07, 2024
इंडिया में हर फिल्म में एक हीरो, हीरोइन और विलेन जरूर होता है. इसके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है.
कई बार ऑडियंस सिर्फ एक अच्छे हीरो और हीरोइन की वजह से थिएटर तक फिल्म को देखने के लिए जाते हैं.
मगर इस बार साउथ में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक भी हीरोइन नहीं थी लेकिन फिर भी लोगों को खूब पसंद आ रही है.
इस समय मलयालम फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.
इस फिल्म में एक भी हीरोइन नहीं हैं और इसे महज 20 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया है.
इस फिल्म ने अब तक कुल 239 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम कमाई कर ली है.
इस फिल्म की कहानी कुछ दोस्तों के चारों ओर घूमती रहती है जो छुट्टी मनाने के लिए कोडाइकनाल जाते हैं.
फिल्म में की कहानी में दिखाया गया है कि वो अपने एक खोए हुए दोस्त को ढूंढते हुए एक रहस्य को खोज लेते हैं.
इस फिल्म की कहानी आगे और भी थ्रिल और नए ट्विस्ट से भरी हुई है इसलिए यह लोगों को काफी पसंद आ रही है.
