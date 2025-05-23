साउथ की 7 सबसे झन्नाटेदार सस्पेंस फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 23, 2025

Rekhachithram

फिल्म एक पुराने मर्डर केस की जांच के इर्द-गिर्द घूमती है. आगे कई खुलासे होते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Pani

यह एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसमें दो क्रिमिनल एक कपल की लाइफ बर्बाद कर देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thalavan

इस फिल्म का सस्पेंस देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Turbo

यह फिल्म एक दोस्त के साथ हुए धोखे की कहानी दिखाती है.

Source: Bollywoodlife.com

Marco

यह एक जबरदस्त एक्शन वाली फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

Pravinkoodu Shappu

क्राइम इन्वेस्टीगेशन पर बनी ये फिल्म देखकर आपका माथा घूम जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Bougainvillea

इस फिल्म का क्लाइमेक्स देख आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: परेश रावल ने छोड़ी Hera Pheri 3 तो रोने लगे थे Akshay Kumar, डायरेक्टर बोले...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.