मर्दानी से लेकर हिचकी तक, जरूर देखें रानी मुखर्जी की ये शानदार फिल्में
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 21, 2025
‘बियेर फूल’ रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म है. यह साल 1996 में रिलीज हुई थी. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
‘कुछ कुछ होता है’ फिल्म में प्रेम कहानी दिखाई गई है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ में रानी मुखर्जी के साथ सलमान खान और प्रीति जिंटा भी हैं. यह अमेजन प्राइम पर मौजूद है.
‘मर्दानी’ फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक पुलिस की भूमिका निभाई है. इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
‘हिचकी’ फिल्म में एक बीमारी के बारे में बताया गया है. इसे भी आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
‘कभी अलविदा न कहना’ साल 2006 में रिलीज हुई थी. रोमांस से भरपूर इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं.
‘बंटी और बबली’ एक कॉमेडी फिल्म है. इसे भी आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
Thanks For Reading!
