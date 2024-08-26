उल्लू जैसी आंखों से देखनी पड़ेंगी बॉलीवुड की ये सस्पेंस से भरपूर फिल्में
| Aug 26, 2024
फिल्म 'कार्तिक कॉलिंग कार्तिक' में काफी सस्पेंस देखने को मिला था।
कटरीना कैफ की फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में भरकर सस्पेंस था।
सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'तलाश' में आमिर खान और करीना कपूर दिखें थे।
अजय देवगन की 'दृश्यम' फिल्म में कूट-कूटकर सस्पेंस भरा हुआ है।
अमिताभ बच्चन की फिल्म 'बदला' भी इस लिस्ट में शामिल है।
1997 की फिल्म 'गुप्त' में सस्पेंस देखने को मिला था।
आयुष्मान खुराना की फिल्म 'अंधाधुन' में भरपूर सस्पेंस है।
सस्पेंस से भरपूर फिल्म 'कहानी' में विद्या बालन लीड रोल में नजर आईं थी।
इस लिस्ट में फिल्म 'मनोरमा सिक्स फीट अंडर' का नाम भी शुमार है।
