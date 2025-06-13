इन 7 फिल्मों का सस्पेंस समझना है बहुत मुश्किल, बड़े-बड़े लोग हो गए फेल

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2025

विक्रम वेधा

इस फिल्म की कहानी बड़ी दमदार है.

दृश्यम

मोहनलाल की फिल्म दृश्यम में कमाल का एक्शन और सस्पेंस देखने को मिलता है.

जोसेफ

फिल्म जोसेफ का सस्पेंस आपका दिमाग हिला देगा. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

मेमोरीज

यह एक धांसू क्राइम-थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म का सस्पेंस आपको चौंका देगा.

केजीएफ 2

साउथ स्टार यश की ये फिल्म देखकर आपको खूब मजा आने वाला है.

अन्नियन

इस फिल्म की कहानी बहुत ही सस्पेंसफुल है.

जय भीम

सूर्या की फिल्म जय भीम में न्याय की लड़ाई दिखाई जाती है.

