दिलीप कुमार की शानदार सुपरहिट फिल्में, परिवार के साथ देखने के लिए हैं बेस्ट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
मुगल-ए-आजम 1960में आई थी. यह फिल्म दिलीप कुमार के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है.
नया दौर एक रोमांटिक फिल्म है. इस फिल्म में भी दिलीप ने शानदार एक्टिंग की है.
देवदास 1955 में पर्दे पर आई थी. जिसमें दिलीप कुमार ने देवदास का किरदार निभाया था.
अंदाज 1949 में रिलीज यह फिल्म दिलीप कुमार के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी.
शाबाना 1956 में रिलीज हुई थी. यह एक रोमांटिक फिल्म है.
गंगा जमना 1961 यह फिल्म एक एक्शन-ड्रामा है. इसे आप अपनी फैमिली संग बैठ कर देख सकते हैं.
राम और श्याम फिल्म में दिलीप कुमार ने राम और श्याम का दोहरा किरदार निभाया था. यह एक कॉमेडी फिल्म है.
