सुलझाए नहीं सुलझेगी साउथ की ये 7 मिस्ट्री थ्रिलर, क्लाइमेक्स देख हिल जाएगा दिमाग

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 10, 2025

अन्वेशीपिन कंडेथम

इस फिल्म में दो साजिश से रची हत्याओं के बारे में दिखाया जाता है.

दृश्यम

सस्पेंस से भरपूर साउथ की इस फिल्म को देखकर दिमाग हिल जाएगा.

अंजाम पथिरा

सीरियल किलिंग पर बनीं इस फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही खतरनाक है.

मुंबई पुलिस

एक्शन और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म आपको जियो हाॅटस्टार पर मिलेगी.

कवलुदारी

यह एक कमाल की मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.

7वां दिन

यह एक इन्वेस्टीगेशन फिल्म है, जिसमें एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर केस की जांच करता है.

कुट्टरम 23

इस फिल्म की कहानी आपको बेहद पसंद आने वाली है.

