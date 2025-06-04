'उमराव जान' से पहले देख डालें रेखा की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक्ट्रेस की एक्टिंग के हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey | Jun 04, 2025

रेखा की फिल्म 'मिस्टर नटवरलाल' दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. ये साल 1979 में रिलीज हुई थी.

'मुकद्दर का सिकंदर' फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी. इसमें रेखा का गाना "सलाम ए इश्क" बहुत फेमस हुआ था.

'गंगा की सौगंध' साल 1978 में रिलीज हुई थी. इसमें रेखा और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

'खूबसूरत' फिल्म साल 1980 में आई थी. इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है.

'एक ही भूल' फिल्म में रेखा के साथ जितेंद्र और शबाना आजमी भी थे.

'धर्मा' साल 1973 में आई थी. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था.

'उमराव जान' फिल्म रेखा की जिंदगी की सबसे हिट फिल्मों में एक है. इसमें उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया है.

