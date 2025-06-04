'उमराव जान' से पहले देख डालें रेखा की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक्ट्रेस की एक्टिंग के हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 04, 2025
रेखा की फिल्म 'मिस्टर नटवरलाल' दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. ये साल 1979 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'मुकद्दर का सिकंदर' फिल्म 1978 में रिलीज हुई थी. इसमें रेखा का गाना "सलाम ए इश्क" बहुत फेमस हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
'गंगा की सौगंध' साल 1978 में रिलीज हुई थी. इसमें रेखा और अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'खूबसूरत' फिल्म साल 1980 में आई थी. इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
'एक ही भूल' फिल्म में रेखा के साथ जितेंद्र और शबाना आजमी भी थे.
Source:
Bollywoodlife.com
'धर्मा' साल 1973 में आई थी. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'उमराव जान' फिल्म रेखा की जिंदगी की सबसे हिट फिल्मों में एक है. इसमें उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 51 में 25 की जवानी... अपनी हॉटनेस को बरकरार रखने के लिए ये हथकंडा अपनाती हैं मलाइका अरोड़ा
अगली वेब स्टोरी देखें.