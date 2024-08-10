सोचने पर मजबूर करेंगी रियल लाइफ क्राइम से इंस्पायर ये 9 फिल्में
| Aug 10, 2024
'इंडियन प्रिडेटर' फिल्म दिल्ली के एक मर्डर केस पर आधारित है।
फिल्म 'तलवार' नोएडा के आरुषि हेमराज डबल मर्डर के बारे में है।
'नो वन किल्ड जेसिका' फिल्म दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की के मर्डर के बारे में है।
इस लिस्ट में 'आखिरी सच' फिल्म का भी नाम शुमार है।
'द अटैक 26/11' फिल्म मुंबई के ताज होटल के आतंकी हमलो पर इंस्पायर है।
'मर्डर 2' फिल्म निठारी हत्याकांड पर आधारित है।
फिल्म 'रमन राघव' एक रियल लाइफ सीरियल किलर पर बेस्ड है।
2018 की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'सिटी ऑफ लाइज' भी रियल लाइफ स्टोरी है।
'लॉस्ट गर्ल' फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है।
