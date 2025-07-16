साउथ की इन फिल्मों को देख कांप जाएगा कलेजा, सस्पेंस-थ्रिलर से हैं लबरेज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 16, 2025

'विसरनाई' साल 2015 में रिलीज हुई थी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

'धुरुवंगल पथिनारू' फिल्म को देख आपका कलेजा कांप जाएगा.

'वसंता मुलई' साल 2023 में आई थी. इसकी कहानी भी जबरदस्त है.

'किन्नरसानी' साल 2022 में पर्दें पर आई थी.

'पुरुष प्रेथम' को आप सोनी लीव पर देख सकते हैं.

2023 में आई 'बकासुरन' की कहानी देख आपका दिल दहल जाएगा.

'रत्सासन' में सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है.

