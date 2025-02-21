विनोद खन्ना की सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में, वीकेंड में टाइम निकाल कर देख डालें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
विनोद खन्ना ने बॉलीवुड में कई फिल्में की हैं. 80s के जमाने में विनोद पसंदीदा एक्टरों में एक थे.
Source:
Bollywoodlife.com
हम आपको विनोद खन्ना की सबसे शानदार फिल्मों के बारे में बता रहें हैं. जिसे आपको जरूर देखना चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
‘अमर अक्बर एंथनी’ फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पर्दे पर शानदार कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘चांदनी’ यह फिल्म 1989 में आई थी. यह एक रोमांटिक फिल्म है. इसमें ऋषि कपूर भी नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दयावान’ फिल्म में विनोद खन्ना ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था, जो बाद में एक अच्छा इंसान बन जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘हेरा फेरी’ साल 1976 में रिलीज हुई थी. विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ इस फिल्म में काम किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘मुकद्दर का सिकंदर’ में विनोद खन्ना ने अमिताभ बच्चन, रेखा साथ काम किया था. इस फिल्म में उन्होंने एक वकील का किरदार निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सत्यमेव जयते’ फिल्म 1987 में पर्दे पर आई थी. इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिसवाले का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
