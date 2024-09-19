National Cinema Day: मात्र 99 रूपये मिलेगी इन फिल्मों की टिकट

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

नेशनल सिनेमा डे पर मल्टीप्लेक्स हॉल में फिल्मों की टिकट का दाम 99 रुपए कर दिया गया है।

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को आप मात्र 99 रुपये में थिएटर में देख सकते हैं।

आप सिर्फ 99 रुपये में सिनेमाघरों में फिल्म 'युधरा' का मजा ले सकते हैं।

करीना कपूर की फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को आप आज सिर्फ 99 रुपये में एन्जॉय कर सकते हैं।

इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' भी शुमार है।

थलापति विजय की फिल्म 'गोट' का मजा आप 99 रुपये में थिएटर में ले सकते हैं।

हॉलीवुड फिल्म 'नेवर लेट गो' को आप 99 रुपये में एन्जॉय कर सकते हैं।

शाहरुख खान की री-रिलीज फिल्म 'वीर जरा' भी आप 99 रुपये में थिएटर में देख सकते हैं।

2018 की री-रिलीज फिल्म 'तुम्बाड' भी इस लिस्ट में शामिल है।

