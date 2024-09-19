National Cinema Day: मात्र 99 रूपये मिलेगी इन फिल्मों की टिकट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
नेशनल सिनेमा डे पर मल्टीप्लेक्स हॉल में फिल्मों की टिकट का दाम 99 रुपए कर दिया गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को आप मात्र 99 रुपये में थिएटर में देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आप सिर्फ 99 रुपये में सिनेमाघरों में फिल्म 'युधरा' का मजा ले सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर की फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को आप आज सिर्फ 99 रुपये में एन्जॉय कर सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
थलापति विजय की फिल्म 'गोट' का मजा आप 99 रुपये में थिएटर में ले सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हॉलीवुड फिल्म 'नेवर लेट गो' को आप 99 रुपये में एन्जॉय कर सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान की री-रिलीज फिल्म 'वीर जरा' भी आप 99 रुपये में थिएटर में देख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
2018 की री-रिलीज फिल्म 'तुम्बाड' भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट हैं ये 9 फेस स्क्रब
अगली वेब स्टोरी देखें.