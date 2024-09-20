99 रूपये में आज थिएटर में देखें साउथ की ये 8 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 20, 2024
आज यानी 20 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाता है।
इस मौके पर आप थिएटर में कोई भी मूवी 99 रुपये में देख सकते हैं।
थिएटर में साउथ की भी कुछ फिल्में लगी हैं, जिसे आप मात्र 99 रुपये में देख सकते हैं।
थलपति विजय की फिल्म 'गोट' को आप थिएटर में मात्र 99 रुपये में देख सकते हैं।
फिल्म 'अजयंते रंदम मोशनम' को आप थिएटर में सिर्फ 99 रुपये में एन्जॉय कर सकते हैं।
'इब्बानी तबीदा इलियाली' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
आप कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'मथु वडालारा 2' को महज 99 रुपये में सिनेमाघरों में देख सकते हैं।
99 रुपये में आप सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'किशकिंडा कांडम' को थिएटर में देख पाएंगे।
इस लिस्ट में 'सारिपोधा सानिवारम' फिल्म का नाम भी शामिल है।
