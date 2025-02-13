Dark Thriller: दिमाग का दही कर देंगी ये 7 सस्पेंस से भरी फिल्में

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

ये लिस्ट खासकर सस्पेंस थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए है. इस लिस्ट में शामिल फिल्में देख आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है?

करीना कपूर स्टारर फिल्म Jaane Jaan का सस्पेंस हर किसी को हैरान कर देती है.

आलिया भट्ट स्टारर फिल्म Darlings में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है.

फिल्म Badla में आपको तापसी पन्नू की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलती हैं.

एक्ट्रेस श्रीदेवी की Mom आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए.

Phir Aayi Hasseen Dillruba, इस फिल्म में तापसी पन्नू ने कमाल का काम किया है.

फिल्म Merry Christmas का क्लाइमेक्स हर किसी को चौंका देता है.

Sector 36 की कहानी देख आप खौफ में पड़ जाएंगे.

