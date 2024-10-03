अंडररेटेड होकर भी 1 नंबर हैं बॉलीवुड के ये 9 थ्रिलर फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 03, 2024
2007 की फिल्म 'मनोरमा सिक्स फीट अंडर' बॉलीवुड की अंडररेटेड फिल्म है.
'तलवार' अमेजन प्राइम की कम रेटिंग वाली फिल्म है.
2020 की फिल्म 'मोनिका ओह माय डार्लिंग' अंडररेटेड फिल्मों की लिस्ट में आती हैं.
'खामोश' बॉलीवुड की कम आंकी गई फिल्म है.
थ्रिलर फिल्म 'डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
अनुष्का शर्मा की फिल्म 'एनएच10' अंडररेटेड फिल्मों की लिस्ट में आती हैं.
'मद्रास कैफे' बॉलीवुड की कम आंकी गई फिल्म है.
2020 की फिल्म 'रात अकेली है' को भी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली थी.
इस लिस्ट में थ्रिलर फिल्म 'टेबल नंबर 1' भी शामिल है.
