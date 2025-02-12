साइकोलॉजी सस्पेंस को दिखाती हैं ये शानदार फिल्में, कहानी समझने में जल जाएगी दिमाग की बत्ती
Shreya Pandey
| Feb 12, 2025
जहां लोगों को रोमांटिक, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्में लोगों को पसंद थी. वहीं अब क्राइम-थ्रिलर भी लोगों को पसंद आने लगी है.
आज हम आपको साइकोलॉजी सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के बारे में बता रहें हैं, जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी.
‘निर्वाण इन’ एक साइकोलॉजी हॉरर फिल्म है. इस फिल्म की स्टोरी बेहद दिलचस्प और शानदार है.
‘साइको’ फिल्म की कहानी बहुत खतरनाक है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
आर. माधवन और विजय सेतुपति की फिल्म ‘विक्रम वेधा’ एक क्रिमिनल और पुलिस की कहानी है.
राजकुमार राव की फिल्म ‘ट्रेप्ड’ की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस को दिखाया गया है.
सामंथा प्रभु की फिल्म ‘यशोदा’ में भी जबरदस्त सस्पेंस दिखाया गया है. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट हुई थी.
अनुराग कश्यप की फिल्म ‘दोबारा’ बेहद शानदार फिल्म है. इस फिल्म में तापसी पन्नू ने लिड रोल निभाया है.
