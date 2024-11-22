'Bhool Bhulaiyaa 3' से पहले इन फिल्मों में देखने को मिली थी Kartik Aaryan की पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस
| Nov 22, 2024
कार्तिक आर्यन ने फिल्म 'भूल भुलैया 3' से पहले इन फिल्मों में पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस दी थी.
कार्तिक आर्यन ने फिल्म 'चंदू चैंपियन' में अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया था. यह मूवी रियल लाइफ पर बेस्ड थी.
फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' में एक सिंपल और स्वीट बॉय के किरदार को निभा कर कार्तिक आर्यन फैंस के फेवरेट बन गए थे.
कार्तिक आर्यन ने अपने कंफर्ट जोन से हटकर फिल्म 'फ्रेडी' को चुना था. इस फिल्म में उन्होंने कमाल की एक्टिंग भी की थी.
'भूल भुलैया 2' में भी कार्तिक आर्यन ने फैंस को खूब एंटरटेन किया था.
2021 में आई फिल्म 'धमाका' में कार्तिक आर्यन ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी.
इम्तियाज अली की फिल्म 'लव आजकल' में कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ रोमांटिक मोड में नजर आए थे.
कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'पति पत्नी और वो' में कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे के साथ नजर आए थे.
फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' ने कार्तिक आर्यन के करियर को ऐसी उछाल दी कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.
कार्तिक आर्यन की मोस्ट लविंग फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' है.
