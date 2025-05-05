सिर्फ ‘पंचायत’ ही नहीं बल्कि इन फिल्म-सीरीज में जितेंद्र कुमार ने दिखाया जलवा, ‘जीतू भैया’ ने जीत लिया था दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
'कोटा फैक्ट्री' वेब सीरीज में जितेंद्र ने बेहद शानदार किरदार निभाया था. इसमें स्टूडेंट्स की कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'पंचायत' वेब सीरीज का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है. इसका चौथा सीजन आने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
'टीवीएफ पिचर्स' में दोस्तों की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी जॉब को छोड़कर एक कंपनी खोलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'जादूगर' में जितेंद्र कुमार एक जादूगर की भूमिका में नजर आते हैं. इसमें बहुत प्यारी लव स्टोरी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' में जितेंद्र ने शानदार एक्टिंग की थी. इसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
जीतू भैया की फिल्म 'चमन बहार' भी बहुत जबरदस्त है. इसमें प्यार, कॉमेडी और जीवन की कहानी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'गॉन केश' में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्लब-पार्टी के लिए परफेक्ट हैं वाणी कपूर की ये वेस्टर्न ड्रेसेस, बढ़ती गर्मी में लगेंगी और भी हॉट
अगली वेब स्टोरी देखें.