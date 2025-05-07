Operation Sindoor पहली बार नहीं! इन 10 फिल्मों में इंडिया ने पाकिस्तान की निकाली थी हेकड़ी, अभी देखें

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

Sky Force

हाल ही में आई इस फिल्म में भारत के एयर स्ट्राइक में शामिल एक सैनिक की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

1971

इस फिल्म में भारत-पाक युद्ध 1971 के दौरान हुए संघर्ष दिखाया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Border

भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर का कोई जवाब नहीं!

Source: Bollywoodlife.com

Ghazi

यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के डूबने की सच्ची कहानी पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Lakshya

ऋतिक रोशन स्टारर इस फिल्म को देखकर हर युवा के अंदर देशभक्ति का जूनून भर उठेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Train to Pakistan

इस फिल्म में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

Tango Charlie

अजय देवगन और बॉबी देओल स्टारर ये फिल्म देखकर आपको मजा आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Shershaah

फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य की कहानी दिखाती है.

Source: Bollywoodlife.com

LOC: Kargil

कारगिल में हुए युद्ध पर बनी ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देगी.

Source: Bollywoodlife.com

Bhuj: The Pride of India

यह फिल्म भारतीय वायु सेना पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'वो पूरी रात स्कूल में...' जब अपने एक्स से लड़ाई कर बैठी श्वेता तिवारी की लाडली

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.