नवंबर में होगा ओटीटी पर बड़ा धमाका,एक्शन से कॅामेडी तक मिलेगा भरपूर मनोरंजन
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2024
नवंबर माह में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
नेटफ्लिक्स की फेमस सीरिज 'मिसमैच्ड' का सीजन 3 नवंबर में रिलीज होने वाला है.
वरुण धवन और समांथा रुथ प्रभु की सीरीज 'सिटाडेल- हनी बन्नी' नवंबर में प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
नेटफ्लिक्स ड्रामा 'खाकी' का सीजन 2 भी नवंबर में देख सकते हैं.
'ये काली काली आंखें' सीरीज का दूसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर नवंबर में देखने को मिल सकता है.
नेटफ्लिक्स ड्रामा 'डब्बा कार्टेल' भी नवंबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज हो सकती है.
'विजय 69' नेटफ्लिक्स पर 8 नवंबर को रिलीज होगी. फिल्म में अनुपम खेर मेन रोल प्ले कर रहे हैं.
वाणी कपूर की एक्शन फिल्म 'मंडला मर्डर्स' भी नवंबर में नेटफ्लिक्स पर दिख सकती है.
फिल्म 'सेन्ना' नेटफ्लिक्स पर नवंबर के आखिर में रिलीज होगी. ये फिल्म रेसिंग ड्राइवर एर्टन सेन्ना की लाइफ से इंस्पायर है.
ओटीटी नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' भी नवंबर में देखने को मिल सकती है.
एनिमेटेड 'स्पाइडर मैन-योर फ्रेंडली नेबरहुड' की एक और सीरिज डिज्नी हॉटस्टार पर नवंबर में देखने को मिलेगी.
