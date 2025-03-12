पंचायत देखकर आया मजा तो देख डालें जितेन्द्र कुमार की ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज
Shreya Pandey
| Mar 12, 2025
‘पंचायत’ एक लोकप्रिय कॉमेडी-ड्रामा है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘कोटा फैक्ट्री’ एक बेहतरीन वेब सीरीज है, इसमें कोटा में रहने वाले छात्रों की काहानी दिखाई गई है.
‘टीवीएफ पिचर्स’ में जितेंद्र कुमार ने शानदार एक्टिंग की है. इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं.
‘टीवीएफ बैचलर’ भी शानदार वेब सीरीज़ है, इसे आप youtube पर देख सकते हैं.
‘चमन बहार’ में जितेंद्र एक पान बेचने वाले का किरदार निभाया है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘ड्राई डे’ फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. आप इसे अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.
‘जादूगर’ भी बेहद शानदार फिल्म है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
