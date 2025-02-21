परिवार के साथ छुट्टियों में देखें ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज, हंसी से गूंज उठेगा घर
Feb 21, 2025
Gullak कमाल की फैमिली वेब सीरीज है. सीरीज के कई सीन आपको भावुक कर देंगे.
‘ये मेरी फैमिली’ में बचपन की कहानी दिखाई गई है. यह सीरीज भी बेहद शानदार है.
‘पंचायत’ वेब सीरीज भी फैमिली के साथ देखने लायक है. इसमें एक गांव, पंचायत और पंचायत सचिव की कहानी दिखाई गई है.
‘द आम आदमी फैमिली’ एक कॉमेडी सीरीज है. इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.
बच्चों के साथ देखने के लिए आप ‘तारे जमीन पर’ फिल्म देख सकते हैं. यह बच्चो को बहुत पसंद आएगी.
अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओएमजी’ को भी आप फैमिली संग देख सकते हैं. यह फेक बाबाओं पर आधारित है.
मिडिल क्लास फैमिली पर आधारित फिल्म ‘दो दूनी चार’ भी शानदार कहानी प्रस्तुत करती हैं.
सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ भी आप परिवार के साथ देख सकते हैं.
