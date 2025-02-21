परिवार के साथ छुट्टियों में देखें ये शानदार फिल्में और वेब सीरीज, हंसी से गूंज उठेगा घर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

Gullak कमाल की फैमिली वेब सीरीज है. सीरीज के कई सीन आपको भावुक कर देंगे.

Source: Bollywoodlife.com

‘ये मेरी फैमिली’ में बचपन की कहानी दिखाई गई है. यह सीरीज भी बेहद शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

‘पंचायत’ वेब सीरीज भी फैमिली के साथ देखने लायक है. इसमें एक गांव, पंचायत और पंचायत सचिव की कहानी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

‘द आम आदमी फैमिली’ एक कॉमेडी सीरीज है. इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बच्चों के साथ देखने के लिए आप ‘तारे जमीन पर’ फिल्म देख सकते हैं. यह बच्चो को बहुत पसंद आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओएमजी’ को भी आप फैमिली संग देख सकते हैं. यह फेक बाबाओं पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

मिडिल क्लास फैमिली पर आधारित फिल्म ‘दो दूनी चार’ भी शानदार कहानी प्रस्तुत करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान की फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ भी आप परिवार के साथ देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Netflix की 12 बेस्ट सस्पेंस मूवीज! हर एक में छिपे हैं कयामत वाले रहस्य

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.