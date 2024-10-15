इन 9 फिल्मों और सीरीज में बसी है छोटे शहरों की खुशबू
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
फिल्म 'लापता लेडीज' में छोटे गांव की जिंदगी की झलक दिखाई गई है.
वेब सीरीज 'पंचायत' के सभी पार्ट्स में गांव की गलियों का महसूस होगा.
शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेस' में छोटे शहर को दिखाया गया है.
आमिर खान की फिल्म 'लगान' में भी छोटे शहर की कहानी को दिखाया गया है.
वेब सीरीज 'गुल्लक' में भी छोटे गांव की जिंदगी की झलक दिखाई गई है.
राजकुमार राव की फिल्म 'बरेली की बर्फी' में बरेली की गलियों को कैमरे पर उतरा गया है.
'रामप्रसाद की तेरहवीं' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
कृति सेनन की फिल्म 'मिमी' राजस्थान के छोटे शहर राजगढ़ की कहानी को दिखाती है.
इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म 'जोकर' का नाम भी शुमार है.
