13 सालों में Parineeti Chopra ने दी 8 फ्लॉप फिल्में, हिट के लिए तरसीं
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 22, 2024
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दीं और उनकी कई फिल्में फ्लॉप भी हुईं.
Source:
Bollywoodlife.com
'दावत-ए-इश्क' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'किल दिल' दर्शक बटोरने में नाकामयाब रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मेरी प्यारी बिंदु' फिल्म भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'नमस्ते इंग्लैंड' फिल्म भी दर्शकों को बटोरने में असफल रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जबरिया जोड़ी' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
Source:
Bollywoodlife.com
'संदीप और पिंकी फरार' फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मिशन रानीगंज' को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
'कोड नेम-तिरंगा' फिल्म का भी यही हाल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नो मेकअप लुक में बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं शिवांगी जोशी
अगली वेब स्टोरी देखें.