अनुष्का शर्मा की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज, 1 महाफ्लॉप देकर फिल्मों से गायब

यह अनुष्का करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में अनुष्का के साथ इमरान खान, पंकज कपूर और शबाना आजमी भी थीं. यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
यह एक कॉमेडी-फैंटसी फिल्म है. इस फिल्म में अनुष्का के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आए थे. यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी.Source: Bollywoodlife.com
अनुष्का शर्मा और शाहरुख स्टारर ये लव स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.Source: Bollywoodlife.com
यह अनुष्का की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, जो कुछ खास चली नहीं और फ्लॉप साबित हुई.Source: Bollywoodlife.com
साल 2011 में अनुष्का शर्मा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. फिल्म में अनुष्का और अक्षय कुमार शामिल थे.Source: Bollywoodlife.com
इस फिल्म में शाहरुख को बौना दिखाया गया है. 2018 में आई अनुष्का शर्मा की ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई. इसके बाद से एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली है.Source: Bollywoodlife.com
