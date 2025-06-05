अनुष्का शर्मा की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवीज, 1 महाफ्लॉप देकर फिल्मों से गायब

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

बॉम्बे वेलवेट

यह अनुष्का करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी.

मटरू की बिजली का मंडोला

इस फिल्म में अनुष्का के साथ इमरान खान, पंकज कपूर और शबाना आजमी भी थीं. यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी.

फिल्लौरी

यह एक कॉमेडी-फैंटसी फिल्म है. इस फिल्म में अनुष्का के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आए थे. यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी.

जब हैरी मेट सेजल

अनुष्का शर्मा और शाहरुख स्टारर ये लव स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

परी

यह अनुष्का की एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, जो कुछ खास चली नहीं और फ्लॉप साबित हुई.

पटियाला हाउस

साल 2011 में अनुष्का शर्मा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. फिल्म में अनुष्का और अक्षय कुमार शामिल थे.

जीरो

इस फिल्म में शाहरुख को बौना दिखाया गया है. 2018 में आई अनुष्का शर्मा की ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई. इसके बाद से एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली है.

